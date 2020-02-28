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Госзакупки для Поставщиков. Продвинутый курс
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Преподаватели
Эксперты нашего учебного центра – это всегда практики, по-настоящему увлеченные своей профессиональной деятельностью, готовые поделиться своим богатым опытом решения самых сложных задач, а также рассказать Вам о возможных «подводных камнях» и нюансах.
КИРИЛЕНКО
Сергей Сергеевич
Заместитель директора по экономике и финансам ФГУП (Санкт-Петербург), до недавнего времени занимал должность начальника отдела закупок Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
ЧАЛАЯ
Инна Сергеевна
Руководитель регионального отделения по СЗФО АО «ОТС» (электронная торговая площадка OTC-тендер для проведения торгов в соответствии с 223-ФЗ), старший преподаватель СПбГЭУ
КОЗЛОВ
Сергей Петрович
Заместитель директора Северо-Западного филиала электронной площадки "РТС-тендер"
ЛЕБЕДЕВ
Владимир Васильевич
Проректор СПбАППО, эксперт-консультант по
управлению муниципальными заказами Федеральной программы: «Система подготовки
кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления»
ФЕДОРОВ
Роман Александрович
Профессиональный юрист в сфере коммерческого и корпоративного права, адвокат. Опыт практической деятельности 17 лет
ВИЛЬЧУР
Николай Робертович
Руководитель компании, специализирующейся на защите бизнеса при проверках, правовом и налоговом сопровождении бизнеса. Член Аудиторской палаты Санкт-Петербурга

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Здесь мы собрали наиболее частые из них:
Можно ли оплатить вебинары юридическому лицу?
Вы можете оплатить с бизнес-карты привязанной к Вашему расчетному счету, либо обратившись по нашим контактам и мы Вам выставим счет для оплаты.
Какие вы выдаете документы по окончании обучения?
Всем слушателям мы выдаем сертификат о прохождении обучения. По окончании наших очных курсов, циклов онлайн семинаров, а также дистанционного обучения мы выдаем удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
Проводите ли Вы корпоративное обучение?
Свяжитесь с нами и мы обсудим формат и программу подходящую именно для Вас.
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Центр профессиональной подготовки кадров "Система-Тендер"
Санкт-Петербург, Суворовский пр. 65Б
info@systema-tender.ru
+7 (812) 507-87-53
+7 (499) 346-68-16
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