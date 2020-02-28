Эксперты нашего учебного центра – это всегда практики, по-настоящему увлеченные своей профессиональной деятельностью, готовые поделиться своим богатым опытом решения самых сложных задач, а также рассказать Вам о возможных «подводных камнях» и нюансах.
КИРИЛЕНКО Сергей Сергеевич
Заместитель директора по экономике и финансам ФГУП (Санкт-Петербург), до недавнего времени занимал должность начальника отдела закупок Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
ЧАЛАЯ Инна Сергеевна
Руководитель регионального отделения по СЗФО АО «ОТС» (электронная торговая площадка OTC-тендер для проведения торгов в соответствии с 223-ФЗ), старший преподаватель СПбГЭУ
КОЗЛОВ Сергей Петрович
Заместитель директора Северо-Западного филиала электронной площадки "РТС-тендер"
ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич
Проректор СПбАППО, эксперт-консультант по управлению муниципальными заказами Федеральной программы: «Система подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления»
ФЕДОРОВ Роман Александрович
Профессиональный юрист в сфере коммерческого и корпоративного права, адвокат. Опыт практической деятельности 17 лет
ВИЛЬЧУР Николай Робертович
Руководитель компании, специализирующейся на защите бизнеса при проверках, правовом и налоговом сопровождении бизнеса. Член Аудиторской палаты Санкт-Петербурга
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Можно ли оплатить вебинары юридическому лицу?
Вы можете оплатить с бизнес-карты привязанной к Вашему расчетному счету, либо обратившись по нашим контактам и мы Вам выставим счет для оплаты.
Какие вы выдаете документы по окончании обучения?
Всем слушателям мы выдаем сертификат о прохождении обучения. По окончании наших очных курсов, циклов онлайн семинаров, а также дистанционного обучения мы выдаем удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.
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Центр профессиональной подготовки кадров "Система-Тендер" Санкт-Петербург, Суворовский пр. 65Б